Iliad | 10 | 73 milioni di utenti mobile Cresce anche la fibra | +96 000 utenti dal 2022

(Di giovedì 14 marzo 2024)ha presentato i risultati fiscali per il 2023. Cresciuto il fatturato (+14,5%). Per Levi è stato "un anno fondamentale"...

Iliad in Italia ha raggiunto il free cash flow positivo . Il 2023 si è chiuso con un fatturato di 1,61 miliardi (14,5%), un margine operativo lordo al netto degli ammortamenti (ebitdaaL) di 247 ... (quotidiano)

Vodafone: Reynaud (Iliad), sembra prendano con ipotesi Fastweb 3 mld in meno: "prenda tre miliardi in meno" per la vendita della controllata italiana che successivamente è prevista fondersi con Fastweb. Lo ha detto Thomas Reynaud, ceo di Iliad, nel corso della conference call ...ildolomiti

Iliad, Ebitdaal 2023 spinto da Francia e Italia, target ricavi 10 mld in 2024: (Reuters) - Il gruppo francese di telecomunicazioni Iliad ha detto di puntare a 10 miliardi di euro di ricavi quest'anno, dopo aver registrato nel 2023 un aumento del 4,2% dell'Ebitdaal, sostenuto dai ...msn

Antitrust sanzione TikTok, 'inadeguati controlli su minori': L'Autorità Antitrust ha sanzionato TikTok per 10 milioni di euro dopo aver accertato che "risultano inadeguati i controlli della società sui contenuti che circolano sulla piattaforma, in particolare q ...quotidiano