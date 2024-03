Iliad | 10 | 73 milioni di utenti mobile Cresce anche la fibra | +96 000 utenti dal 2022

(Di giovedì 14 marzo 2024)ha presentato i risultati fiscali per il 2023. Cresciuto il fatturato (+14,5%). Per Levi è stato "un anno fondamentale"...

Iliad ha presentato i risultati fiscali per il 2023. Cresciuto il fatturato (+14,5%). Per Levi è stato "un anno fondamentale"... Leggi tutto (dday)

Iliad ha presentato i risultati fiscali per il 2023. Cresciuto il fatturato (+14,5%). Per Levi è stato "un anno fondamentale"... Leggi tutto (dday)

Iliad ha presentato i risultati fiscali per il 2023. Cresciuto il fatturato (+14,5%). Per Levi è stato "un anno fondamentale"... Leggi tutto (dday)

Vodafone-Fastweb: il confronto su servizi, copertura e reti

La fusione delle due compagnie di telecomunicazioni cambia faccia al settore in Italia. Ecco come i profili delle due società prima delle nozze ...wired

Entro cinque anni Vodafone Italia non esisterà più: cosa succede alle tariffe dei clienti: Vodafone era arrivata in Italia nel 2002, quando la compagnia britannica aveva deciso di investire in questo mercato con l'acquisizione di Omnitel Pronto Italia S.p.A. Secondo una classifica ...fanpage

Swisscom acquisisce Vodafone Italia: «L’obiettivo è integrarla a Fastweb»: Swisscom ha annunciato l'acquisizione della filiale italiana di Vodafone per 8 miliardi di euro, con l'obiettivo di integrarla a Fastweb.lettera43