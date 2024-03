Iliad | 10 | 73 milioni di utenti mobile Cresce anche la fibra | +96 000 utenti dal 2022

(Di giovedì 14 marzo 2024)ha presentato i risultati fiscali per il 2023. Cresciuto il fatturato (+14,5%). Per Levi è stato "un anno fondamentale"...

Iliad in Italia ha raggiunto il free cash flow positivo . Il 2023 si è chiuso con un fatturato di 1,61 miliardi (14,5%), un margine operativo lordo al netto degli ammortamenti (ebitdaaL) di 247 ... (quotidiano)

Iliad ha presentato i risultati fiscali per il 2023. Cresciuto il fatturato (+14,5%). Per Levi è stato "un anno fondamentale"... Leggi tutto (dday)

Iliad ha presentato i risultati fiscali per il 2023. Cresciuto il fatturato (+14,5%). Per Levi è stato "un anno fondamentale"... Leggi tutto (dday)

iliad, un 2023 da record: annunciati i risultati finanziari

Iliad, l’operatore che ha rivoluzionato il mercato telco italiano, annuncia oggi i risultati finanziari consolidati per l'esercizio chiuso al 31 dicembre ...mondo3

L'unione Vodafone-Fastweb non s'ha da fare, Iliad si scaglia contro la fusione: Reynaud non ha esitato a criticare la telco britannica Vodafone, suggerendo che l'offerta di Swisscom per Vodafone potrebbe essere inferiore di ben tre miliardi rispetto a quella di Iliad. Questo ...tomshw

Iliad chiude il 2023 con fatturato a 1,6 miliardi (+14,5%) e free cash flow positivo: I principali indicatori finanziari di Iliad sono caratterizzati da un trend estremamente positivo: il fatturato del 2023 si attesta a 1 miliardo e 61 milioni di euro, +14,5% rispetto allo scorso anno; ...key4biz