Il viceministro Bignami a Cesena | “Il completamento della Secante si farà | è nei piani del Governo”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 14 marzo 2024), 14 marzo 2023 – Galeazzoalle Infrastrutture e ai Trasporti delMeloni, questa mattina si è recato ainsieme allo staff del Ministero e al personale Anas, per effettuare un sopralluogo nell’area in cui lain direzione Forlì termina all’altezzavia San Cristoforo, immettendosi bruscamente in una strada urbana tramite un incrocio a ‘T’. Il tratto, sul quale continuano a verificarsi frequenti incidenti e che è costretto a sopportare una mole di traffico decisamente inadeguata alla sua conformazione, anche per via dell’immediata vicinanza di un nucleo abitato, è da anni al centro del dibattito politico, perché proprio da qui dovrebbe partire la realizzazione del cosiddetto ‘Lotto Zero’...