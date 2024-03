(Di giovedì 14 marzo 2024) Il colosso petrolifero russoha annunciato la morte del suoVitaly Robertus. In un comunicato l'azienda sostiene che Robertus è morto "improvvisamente" all'età di 54 anni. Lo riporta Sky News. Robertus era allada più di 30 anni ed è l'ultimo di una serie di alti dirigenti del settore petrolifero e del gas a morire in circostanze improvvise. Nell'ottobre 2023aveva dichiarato che ildel consiglio Vladimir Nekrasov era morto per insufficienza cardiaca all'età di 66 anni.

Cambia l’organigramma del Barcellona . In un punto stampa, affiancato da Joan Laporta , il vicepresidente con delega per l’economia del club blaugrana, Eduard Romeu, ha annunciato le sue dimissioni. ... (sportface)

Il vice presidente della Lukoil muore 'all'improvviso': ROMA, 14 MAR - Il colosso petrolifero russo Lukoil ha annunciato la morte del suo vicepresidente Vitaly Robertus. In un comunicato l'azienda sostiene che Robertus è morto "improvvisamente" all'età di ...messaggeroveneto.gelocal

Concorsopoli Asm Ves, il presidente Spagoni: «Pressioni dal cda per le assunzioni»: Imputati sono anche Monica Sissinio e Laura Anselmi, presidente e vice di Asm Vendita e Servizi all’epoca dei fatti: due esponenti in quota centrodestra, in particolare all’epoca Anselmi era in Forza ...laprovinciapavese.gelocal

Fdi, s insedia a Napoli il nuovo coordinamento cittadino. Marco Nonno presidente: Si è insediato, ieri a Napoli, il nuovo Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia, eletto dagli iscritti nel recente congresso del partito durante il quale Marco Nonno è stato nominato presidente.ildenaro