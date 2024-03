Il triste declino dell’ex giocatore Osvaldo | “Alcol | droga e medicine Sono in cura ma non ne esco” VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 14 marzo 2024) Pubblicato il 14 Marzo, 2024 Pabloè un ex attaccante apprezzato anche in Italia, dove ha vestito le maglie di Fiorentina, Bologna, Roma, Inter e Juventus ma quella vita sotto i riflettori è ormai uno sbiadito ricordo. L’ex, naturalizzato italiano che ha vestito anche la maglia della Nazionale italiana, è comparso in unmolto toccante su Instagram, dove ha confessato che sta lottando contro i suoi demoni:e depressione. Ilcommovente di: “Non sorrido più” Ilha poco luce, forse a voler nascondere le sofferenze sul suo volto. Con la voce rotta dal piantoha detto che vuole fare alcune confessioni sulla sua vita, rivelando di essere dipendente da ...