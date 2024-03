Il torneo Coppa Karate a Tolentino Ben 500 atleti in gara

(Di giovedì 14 marzo 2024)diCittà di, 500 gliin azione arrivati dalle Marche e non solo. Grande successo per il Dojo Kyu Shin-Tarulli. L’appuntamento sportivo, giunto alla quattordicesima edizione, è andato in scena al palazzetto dello sport di, organizzato dal direttore tecnico del Dojo Kyu ShinM° Fabrizio Tarulli, in collaborazione con il comitato Csen provinciale. Nel palazzetto dello sport, messo a disposizione dall’amministrazione comunale e dalla società che lo gestisce, davanti a tanto pubblico, si sono presentate molte società sportive provenienti dalle Marche ma anche dalle regioni limitrofe, come Umbria e Abruzzo. Circa 500 gliche hanno effettuato oltre 700 prove nelle varie specialità, battendo il ...

La Coppa d'Africa si ferma momentaneamente, preparandosi per la seconda fase che culminerà nella finale programmata per l'11 febbraio alle ore 21. Le 36 partite della prima fase hanno registrato un ... (digital-news)

Lo Stadio dei Pini il suo torneo. La storia della “Viareggio Cup“: Dopo anni di vagabondaggio, finalmente un’occasione per il trofeo cittadino di tornare a casa. Scuola media “Jenco“ - Viareggio .msn

Pagina 4 | Juve, favore dal Barça per il Mondiale per Club. Ma l'Inter non ricambia...: Gli Stati Uniti ospiteranno la nuova edizione del torneo, allargato per la prima volta a 32 squadre, che si disputerà tra giugno e luglio del prossimo anno ...tuttosport

Coppa Cev, il primo round è della Reale Mutua Fenera Chieri: Neuchatel giù in tre set: La finale di andata sorride nettamente alle biancoblù, che prenotano il trofeo. Per alzarlo basta vincere due set nel ritorno di Torino in programma tra una settimana. Grobelna avverte: "Ci sarà ancor ...torinotoday