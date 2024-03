Il terzo lancio di Starship è stato un successo Raggiunta per la prima volta la velocità orbitale

(Di giovedì 14 marzo 2024) Partita dalla Starbase in Texas, la navicelladi SpaceX è riuscita a raggiungere laper la, svolgendo conanche una serie di test molto importanti....

La Reyer Venezia si vendica sull'Olimpia Milano: vittoria 78-72 e terzo posto in classifica - BASKET, SERIE A - L'Umana Reyer Venezia si aggiudica il big-match della 23esima giornata domando l'EA7 Emporio Armani Milano per 78-72 dopo le due pesanti sconfitte in Coppa Italia e nella gara ...eurosport

Elezioni Russia, seggi chiusi. Mosca: "Putin all'88% con il 25% dei seggi scrutinati" LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni Russia, seggi chiusi. Mosca: 'Putin all'88% con il 25% dei seggi scrutinati' LIVE ...tg24.sky

Nota per gli utenti - lancio intorno alle ore 18. - Egitto: la Banca centrale alza i tassi di interesse del 6 per cento portandoli al 27,25 per cento, causando una repentina svalutazione della sterlina egiziana, che perde ...agenzianova