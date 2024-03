Il terzo lancio di Starship è stato un successo Raggiunta per la prima volta la velocità orbitale

(Di giovedì 14 marzo 2024) Partita dalla Starbase in Texas, la navicelladi SpaceX è riuscita a raggiungere laper la, svolgendo conanche una serie di test molto importanti....

Il 14 marzo SpaceX dovrebbe tentare per la terza volta di portare nello spazio Starship . Il lancio sarà trasmesso in diretta streaming su X.com. Comunque andrà, sarà uno spettacolo da vedere.... ... (dday)

Space X, nave persa durante il rientro in atmosfera ma per la Nasa il test è superato: Il lancio è avvenuto alle ore 14.25 italiane dal sito di Starbase nel Sud del Texas. La nave spaziale è però andata persa durante il rientro nell'atmosfera, durante il suo terzo test in volo. La nave ...tg.la7

Il terzo lancio di SpaceX Starship…": In Texas è di nuovo tutto pronto. SpaceX ci riprova: il terzo lancio di test del più grande complesso di lancio mai inviato nello spazio, è in programma per domani, quando in… Leggi ...informazione