Il Sottosegretario alla Cultura vuole vietare i testi rap violenti | ma non è la musica il problema

Un vero e proprio Daspo per "far stare fuori d alla Rai per un periodo" chi usa il palco di Sanremo - altri palcoscenici Rai - "per fini diversi da quelli della musica". È la proposta del ... (fanpage)

Ddl per potenziare la figura del reumatologo, più diagnosi precoci: 946 in materia di 'Riorganizzazione e potenziamento dei servizi sanitari in ambito reumatologico', presentato in Senato - con il ministro delle Disabilità Alessandra Locatelli ed il Sottosegretario ...ansa

Il Sottosegretario alla Cultura Mazzi contro i testi dei rapper: «Come mai le case discografiche li pubblicano E perché Spotify li diffonde»: Il Sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi vorrebbe un protocollo per i testi violenti dei rapper. Lo ha detto intervenendo a Non Stop News di RTL 102.5. «Non intendiamo adottare un atteggiamento ...rollingstone

