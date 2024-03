Il secondo mandato di Ursula von der Leyen non è scontato

(Di giovedì 14 marzo 2024) Si è di fatto concluso il primo round delle procedure, in parte previste dall’articolo diciassette del Trattato sull’Unione e in parte immaginate unilateralmente dai gruppi politici e dai partiti europei prescindendo dall’eventuale accordo del Consiglio europeo, per la nomina/elezione del(la) presidente della Commissione europea sulla base delle elezioni europee. Prima di arrivare all’attuale round vale la pena di ricordare che, pur spettando al Consiglio europeo a maggioranza qualificata il potere di nomina del(la) presidente della Commissione europea, i gruppi politici e poi i partiti europei seguirono nell’autunno 2013 e con un entusiasmo degno di miglior causa l’idea – una «falsa, buona idea» scrisse Le Monde – dell’allora presidente del Parlamento europeo Martin Schulz di far precedere la decisione dei capi di Stato e di governo da una sorta di premierato europeo ante litteram con ...

Giorgia Meloni in comizio a PescaraROMA – “Marco Marsilio è il primo Presidente nella storia dell’Abruzzo ad essere riconfermato dagli elettori per un secondo mandato. Ed è per noi motivo di grande ... (lopinionista)

Bruxelles, 12 mar. – (Adnkronos) – I ministri delle Finanze dei Paesi Ue, riuniti oggi nell’Ecofin a Bruxelles, hanno deciso di sostenere Kristalina Georgieva per un secondo mandato come direttrice ... (calcioweb.eu)

Presidenziali in Russia, un test sulla guerra in Ucraina: Dal 15 al 17 marzo sono chiamati alle urne 112,3 milioni di elettori, non solo in Russia ma anche in Crimea e nei territori ucraini annessi ...interris

Inter eliminata dalla Champions, Atletico ai quarti dopo i rigori: di Lautaro l’errore decisivo: L'Atletico Madrid elimina l'Inter e vola ai quarti di finale di Champions League dopo una partita infinita decisa ai calci di rigore e finita 2-1 ne tempi ...fanpage

Terzo mandato e ballottaggi, Salvini va contro un muro: Regionali (Politica) Irritazione degli alleati per gli emendamenti leghisti, bocciati. Resta aperto il caso Veneto. Fdi: «Spiace creare spaccature su temi che non sono nell’agenda del centrodestra». D ...ilmanifesto