Il Risorgimento | la scuola italiana e quel che Valditara non dice

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 14 marzo 2024) Ha ragione: nellasi studia troppo poco. Ovviamente qualcuno adesso salterà su a protestare contro il fatto (immaginario) che il ministro dell’istruzione voglia utilizzare i padri risorgimentali come grimaldello di una bieca campagna patriottica; credo però che le sue parole mirino a una questione più ampia e profonda. Perché infatti non si studia più abbastanza? Perché esistono studenti che arrivano in quinta liceo, giuro, senza avere notizia della spedizione di Mille? Ve lo dico io. Anzitutto perché si è eliminata la storia moderna e contemporanea dalle elementari, dove si arriva fino ai greci e agli etruschi, tranciando il contatto fra l’età più fantasiosa della vita e gli unici personaggi che la storia d’Italia possa vantare come avventurosi al ...