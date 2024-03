Il ribelle Graziano Rossi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 14 marzo 2024) Prima di diventare il papà di Valentino,– 70 anni oggi 14 marzo – è stato un pilota talentuoso,, fuori catalogo, anche sfortunato, certo, un personaggio che oggi meriterebbe una serie-tv, un riassunto vivente di tutta un’epoca, quella degli anni Settanta, attraversata dal vento della rivoluzione e della contestazione, fosse anche sulle due ruote. Ha un’innata attitudine per lo spettacolo, ama le staccate acrobatiche, quando infila una curva si piega il più possibile, fino a sentire il respiro caldo dell’asfalto. Dice di “avere il cuore più grande della paura”. E paura non ne avrà mai. Per un sorpasso ben riuscito, venderebbe sua madre. Vincere lo ritiene volgare, meglio spendere la bellezza. Non vincerà mai, infatti. L’esordio nel 1977, su Suzuki. Quelli sono gli anni delle due stelle, Marco Lucchinelli – di ...