Il Regno Unito vieta i farmaci che bloccano la pubertà Pro Vita | “Evento storico”

(Di giovedì 14 marzo 2024) Il portavoce dell’Onlus Proe Famiglia, in esclusiva, sulla decisione del governo britannico dire iche agevolano la transizione sessuale: “Un fenomeno esploso grazie al bombardamento dei messaggi Gender-Fluid” Qualcuno l’ha definito un vero e proprio schiaffo del governo britannico all’intera comunità Gender. Il servizio sanitario nazionale ha deciso di seguire le linee guida dei medici, che avevano lanciato dubbi sulle conseguenze delle terapie che bloccavano la. Secondo i sanitari è impossibile stabilire il loro effetto nel lungo termine. “Mancano le prove a lungo termine sugli effetti dei bloccanti sui giovani”, il commento finale della National Health Service, che aveva già espresso grande scetticismo riguardo alla somministrazione deibloccanti della ...

In Inghilterra è stata presa la decisione di vietare agli adolescenti trans gender l’accesso ai farmaci bloccanti della pubertà , che consentono di fermare (in modo reversibile) i cambiamenti fisici ... (open.online)

Sito inglese: Mercoledì sera il Bournemouth accoglie il Luton Town al Vitality Stadium, in uno scontro cruciale della Premier League per gli ospiti che cercano di uscire dalla zona retrocessione ... (justcalcio)

Ieri il Regno Unito ha annunciato l’ingresso, come “Stato partecipante”, nella chip s Joint Undertaking, l’impresa comune europea sui micro chip che mira a rafforzare l’ecosistema industriale europeo ... (formiche)

Gran Bretagna, stop ai farmaci salva vita bloccanti della pubertà per bambin e adolescenti transgender e gender non conforming: Il servizio sanitario nazionale del Regno Unito ha ratificato la risoluzione adottata dall’amministrazione di Rishi Sunak, stabilendo la cessazione della prescrizione e della distribuzione routinaria ...gay

Vision Pro in arrivo in più paesi: l'indizio nel codice di visionOS: Il codice di visionOS suggerisce che Apple Vision Pro, al momento disponibile solo negli USA, sarà presto lanciato in più paesi.punto-informatico

In 2023 Mortadella Bologna Igp produzione +3,7% e export +6,7%: Roma, 14 mar. (askanews) – Un incremento della produzione del 3,7% e dell’export del 6,7%, con picchi di crescita a due cifre in Germania (+15,8%) e Regno Unito (+20,8%). Bene anche le vendite dell’af ...askanews