Il record dell’acqua alla spina | Abbiamo risparmiato 5 | 7 milioni

(Di giovedì 14 marzo 2024) Le casettepubblica, realizzata da BrianzAcque in collaborazione con i Comuni di Monza e Brianza, arrivano a quota cento. Ieri è stata inaugurata la centesima, in via Guardini, nel quartiere Sant’Albino. Protagonisti dei festeggiamenti, un centinaio di alunni di quattro classi della scuola primaria Manzoni che hanno arricchito il momento con poesie e disegni sull’importanzae sulle buone prassi per un utilizzo senza sprechi.cerimonia hanno partecipato il presidente di BrianzAcque, Enrico Boerci e il sindaco Paolo Pilotto, il vicepresidente Gilberto Celletti e il vicesindaco Egidio Longoni. L’entrata in funzione del primo chiosco con un numero “a tre cifre” segue a ruota le celebrazioni per il ventennale dell’azienda partecipata dell’idrico brianzolo. Ha sottolineato il presidente e ad Boerci: ...