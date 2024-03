Il problema dei 3 corpi | che cosa significa il titolo della serie Netflix?

In vista della premiere mondiale che si terrà domani, venerdì 8 marzo al SXSW Festival di Austin, Netflix ha rilasciato il trailer finale de”Il problema dei 3 corpi ”. Quando andrà in onda ”Il ... (spettacolo.periodicodaily)

La recensione de Il problema dei tre corpi , la serie Netflix che adatta la popolare trilogia letteraria di fantascienza di Liu Cixin, sviluppata per la piattaforma da David Benioff, D.B. Weiss e ... (movieplayer)

Carcere di Sondrio: Detenuti ancora privi del garante e altre criticità: Il carcere di Sondrio continua ad affrontare gravi problemi strutturali e di gestione, mettendo a rischio i diritti dei detenuti e la sicurezza della comunità. Il Partito Radicale Transnazionale espri ...intornotirano

Caserta, stop bretella e disagi per i residenti «Chiediamo solo di essere ascoltati»: Tra il borgo di San Leucio e il Comune di Caserta è perenne amarezza. Si sentono abbandonati, inascoltati e anche un po' gabbati i residenti della frazione borbonica che da ...ilmattino

Le prime parole di Loredana Bertè dopo il ricovero: "Mi hanno fatto una terapia d'urto": Ora i fan sperano di poterla vedere di nuovo dal vivo il 19 marzo, in occasione della prossima data del suo Manifesto Tour, salvo che la data non venga posticipata per il protrarsi dei suoi problemi ...ilgiornale