Il prezzo del gas in avvio è in calo sotto i 25 euro

Chiusura in lieve rialzo per il prezzo del gas, con gli operatori che guardano all'andamento delle temperature ed al livello degli stoccaggi. Ad Amsterdam le quotazioni salgono dello 0,5% a 24,9 euro ... (quotidiano)

Chiusura in lieve rialzo per il prezzo del gas, con gli operatori che guardano all'andamento delle temperature ed al livello degli stoccaggi. Ad Amsterdam le quotazioni salgono dello 0,5% a 24,9 euro ... (quotidiano)

prezzo del petrolio in rialzo,vicino a soglia 80 dollari: prezzo del petrolio in rialzo sui mercati che guardano ai dati sulle scorte Usa e agli attacchi ucraini alle raffinerie in Russia. Il greggio Wti del Texas segna un aumento dello 0,16% sfiorando la ...quotidiano

Usa, Europa, Cina e Giappone: Natixis IM fa il punto delle economie nel primo trimestre: Mabrouk Chetouane (NIM Solutions) nota alcuni segnali di moderazione negli Usa, una stabilizzazione nella zona euro, un impegno di Pechino nel rafforzare la stabilità e le solide esportazioni nette de ...it.benzinga

I Suv più venduti: dati tecnici e prezzi di Ford Puma: Il crossover dell'Ovale Blu è stato il quinto Suv più acquistato in Europa nel primo mese del 2024. Viene proposto con motori benzina e mild-hybrid ...gazzetta