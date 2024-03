Il preoccupante impatto degli eventi meteo estremi sul trasporto pubblico italiano

Leggi tutta la notizia su linkiesta

Antropocene o meno, una delle patologie più gravi del nostro Paese rimane l'inefficienza del. Senza mezzi adeguatamente funzionanti – a livello locale e nazionale – non possiamo ambire a una mobilità che sia sostenibile non solo in termini ambientali-climatici, ma anche sociali ed economici. Questa lacuna è alla base della dipendenzaitaliani dall'automobile privata, che a sua volta provoca più emissioni di gas responsabili della crisi climatica (come l'anidride carbonica) e altre sostanze che contribuiscono all'inquinamento atmosferico (come PM10, PM2,5, biossido di azoto). In più, disincentiva l'implementazione di soluzioni urbanistiche e infrastrutturali in grado di rendere le nostre città più verdi, più sicure e meno cementificate. Un circolo ...