Il Pistoia Basket agli Usa. C'è il primo passo formale

(Di giovedì 14 marzo 2024) Passi in avanti per l’ingresso degli investitori americani nella compagine societaria del2000. Dopo la conferma ufficiale da parte del club arrivata nella giornata di martedì, la trattativa per l’ingresso dei nuovi soci a stelle e strisce – interessati ad acquisire la maggioranza delle quote della società biancorossa – ha registrato un, significativo, passaggio. Nella mattinata di ieri si è infatti tenuta un’assemblea straordinaria dei soci del club, che ha deliberato – come ipotizzavamo ieri – un aumento di capitale aperto per un milione e quattrocentomila euro. Dunque adesso la strada per ricevere l’iniezione di capitale a tinte statunitensi è tracciata. Parallelamente, nell’operazione saranno anche acquistate parte delle quote esistenti. Non resta quindi che attendere la ...