Il Piccolo Principe e i suoi amici | i nuovi episodi su RaiPlay

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 14 marzo 2024) Dal 15 marzo torna con 26la serie tv animata, un viaggio incredibile tra le stelle alla scoperta dell’universo e deiabitanti a bordo dall’asteroide B612 Sarà disponibile da venerdì 15 marzo in esclusiva sue dal 25 marzo su Rai Yoyo “Ile i”, la serie televisiva animata tratta dal celebre romanzo di Antoine de Saint Exupéry e prodotta da Method Animation. RayPlay e Rai Yoyo festeggiano gli 80 anni di un vero capolavoro della letteratura per ragazzi e non solo, “Il”, con una nuova serie in anteprima assoluta, rivolta a bambini e famiglie. Ilsta per iniziare un favoloso viaggio tra le stelle con la sua ciurma, la Volpe ...