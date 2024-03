Il petrolio è in rialzo a New York a 80 | 47 dollari

Il petrolio chiude in rialzo a New York , dove le quotazioni guadagnano il 2,80% a 79,73 dollari al barile. (quotidiano)

Prezzo del petrolio in rialzo sui mercati che guardano ai dati sulle scorte Usa e agli attacchi ucraini alle raffinerie in Russia. Il greggio Wti del Texas segna un aumento dello 0,16% sfiorando la ... (quotidiano)

Borsa ultime notizie: Piazza Affari supera i 34mila punti, exploit di Leonardo. Rimbalzano Tim ed Erg: L’Europa aggiorna i massimi, spread in ribasso, sale il petrolio Nuova seduta, nuovo rialzo. In una giornata finora priva di forti punti di riferimento, le Borse europee continuano a guadagnare ...firstonline.info

Borsa: Europa cauta in attesa dati Usa, a Milano (+0,3%) rialza la testa Tim: Tim (+2,9%) rialza la testa dopo i conti della concorrente Iliad e i ... 147,37). Sul fronte dell'energia, petrolio in progresso dopo il calo delle scorte di benzina in Usa, scese ai minimi da tre ...borsaitaliana

Europa tonica. Piazza Affari non si allinea: (Teleborsa) - Seduta tonica per le borse del Vecchio Continente, che scambiano con un frazionale rialzo. Resta indietro invece la piazza ... Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in ...teleborsa