Il Parlamento Ue ha approvato l’AI Act | per regolamentare l’intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 14 marzo 2024) Ieri ileuropeo haAct, la prima legge al mondo per. Con cinquecentoventitré voti favorevoli, quarantasei contrari e quarantanove astenuti, l’Eurocamera ha dato il via libera alla prima legge al mondo che fornisce una cornice legislativa allo sviluppo e all’utilizzo dei sistemi di intelligenza. In questo modo l’Unione diventa la prima grande organizzazione politica a stabilire regole per questa tecnologia emergente. Bruxelles è già un punto di riferimento per la regolazione dell’economia digitale, dopo l’introduzione del Regolamento generale per la protezione dei dati (Gdpr), il Digital Markets Act e il Digital Services Act. Prima di entrare in vigore il testo – originariamente proposto ...