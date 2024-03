Il mondo democratico non può alzare bandiera bianca | né sull’Ucraina né su Hamas

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 14 marzo 2024) Come in altre occasioni, è toccato al Segretario di Stato Pietro Parolin chiarire la posizione del Vaticano sul conflitto in Ucraina, dopo le dichiarazioni del Papa alla Tv svizzera. Certamente se si chiede all’aggressore russo di fare il primo passo, attraverso il cessate il fuoco, in via di principio diventa ineccepibile l’auspicio del Papa, secondo il quale «il negoziato non è una resa». Ma ci sono le condizioni per una trattativa vera che porti a una pace giusta? Vladimir Putin è stato molto chiaro, quasi provocatorio, nell’intervista al giornalista americano Tucker Carlson e nelle altre esibizioni pubbliche: se si vuole la fine della guerra è sufficiente che l’Occidente cessi di fornire armi e risorse all’Ucraina e che si rassegni a un dato di fatto, e cioè che la Russia non si ritirerà mai dai territori conquistati con le armi, tanto che a Mosca hanno già provveduto a ridisegnare ...