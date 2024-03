Il mondo attraverso gli occhi dei bambini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 14 marzo 2024) Ioggi sono diversi da quando tu, caro lettore, avevi la nostra età, perché ilè cambiato nel corso del tempo; nell’approccio con i genitori siamo distanti già dai ragazzini di vent’anni fa, e pure nei giochi e nella tecnologia, ma come facciamo a saperlo? I nonni sono la nostra preziosissima fonte, fondamentali perché hanno vissuto in un periodo precedente e ci raccontano tanti aneddoti. Leggendo il nostro articolo potrai fare anche tu un tuffo nel passato e forse ripenserai con nostalgia a quando eri tra i banchi di scuola. Ti ricordi la scuola elementare? Prima era rigida e formale, e i maestri arrivavano a bacchettare gli alunni; oggi lezioni e attività sono più coinvolgenti e con gli insegnanti si può parlare di tutto. In Italia si va a scuola almeno fino a 16 anni, tempo fa invece era un privilegio che non tutti si potevano ...