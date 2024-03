“Il leader del Pd” Casaleggio asfalta Conte e svela l' ambizione segreta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 14 marzo 2024) Davidea muso duro con Giuseppe. Il figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle da tempo non nasconde la sua difficoltà a riconoscersi nella creature del padre Gianroberto, attaccando duramente l'ex premier.lo fa nel corso della puntata del 14 marzo di Tagadà, talk show di La7 che vede Tiziana Panella alla conduzione: “Il Movimento 5 Stelle, almeno per le sue fondamenta, è basato sul fatto di non riconoscersi su una casella di destra o sinistra, ma sulla partecipazione alle buone pratiche, la partecipazione dal basso alle scelte. Errore parlare di campo largo? Per quanto riguarda Giuseppe, come ho detto in passato, sarebbe stato un ottimo presidente edel Pd, oggi con i risultati disastrosi che sta ottenendo a livello regionale forse lo confineranno un po' di ...