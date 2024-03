Il «grido» di Chadia contro i femminicidi con ‘Filo Spinato’ | «La musica è il mio mezzo per fare rumore»

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 14 marzo 2024) Venerdì 8 marzo è uscito il nuovo singolo diFilo spinato – La Superbia. Un brano che rientra nel filone del progetto sui 7 vizi capitali, raccontando le difficoltà di andare avanti dopo aver subito una violenza che inevitabilmente ha procurato ferite che faticano a cicatrizzare. «È scontato dirlo, ma questo brano nasce per la voglia irrefrenabile di dover parlare deiavvenuti tra il 2023 e il 2024. – ci racconta– Mi sembrava il caso di parlare di una cosa delicata e attuale, perché molte donne hanno vissuto o vivono questo incubo. Non è corretto nei confronti di chi non c’è più non rendergli omaggio». Più che di un omaggio,parla però di un «»: «È un– spiega – per tutte quelle che non riescono a denunciare o che non ce l’hanno fatta. ...