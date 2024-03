Il gran successo di Starship che la Nasa non potrà mai eguagliare

(Di giovedì 14 marzo 2024) Torino. Il 14 marzo, alle 14:25 italiane, dalla base di lancio di Starbase in Texas, è partito, l’enorme razzo di SpaceX. Si è trattato del terzo lancio di test, ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il Centro addestramento cinofilo, specializzato in mantrailing, è riuscito nel ritrovamento di una cucciola smarrita nell’Avellinese Un ottimo traguardo, quello raggiunto dalla ASD Centro ... (fremondoweb)

Meghan Markle, la reunion di Suits è ufficiale e lei non ha rifiutato l'invito: ecco gli attori che hanno già accettato: Meghan Markle insieme al cast di Suits L'ATX Tv Festival è un evento che riunisce tutti i fan delle serie tv di maggiore successo e, nelle scorse ore, avrebbe annunciato con un comunicato, la reunion ...leggo

grande debutto per Nothing Phone (2a): oltre 100.000 unità vendute nel primo giorno di lancio: Il Nothing Phone (2a) ha registrato un debutto sorprendente, vendendo oltre 100.000 unità nel primo giorno di lancio, un risultato che ha superato le aspettative dell'azienda britannica. Ecco i dettag ...hwupgrade

F.Inzaghi, Dionisi e Sarri graziati dal Torino. C’è da mangiarsi le mani: I granata nell’ultimo mese e mezzo hanno battuto un solo allenatore poi esonerato, ovvero D’Aversa, col suo Lecce. Per il resto solo 2 punti ...toro