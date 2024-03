Il giudice sportivo Il Montefano all’Helvia Recina senza lo squalificato Papa

(Di giovedì 14 marzo 2024) Mano pesante delsul Castelfidardo in Eccellenza e sulla Cluentina in Promozione. Queste le decisioni. Eccellenza Due gare: Sosi (Azzurra Colli), Zira (Montegiorgio). Una gara: Braconi, Cannoni, Nanapere (Castelfidardo), Paoli e Peroni (K Sport), Tamagnini (Urbino),), Zingaretti (Urbania), Alessandroni e Falcioni (Osimana). Multa di 150 euro al Castelfidardo e alla Civitanovese, quest’ultima "perché alcuni propri sostenitori, durante la gara, hanno fatto esplodere alcuni fumogeni all’interno del terreno di gioco,causare danni ma costringendo l’arbitro ad interrompere momentaneamente l’incontro". Promozione Tre gare: Scoccia (Cluentina). Due gare: Garbuglia (Elpidiense Cascinare). Una gara: Facciaroni (Rapagnano), Medei (Appignanese), Pagliarini, ...

Tempo di lettura: < 1 minutoUn calciatore squalificato a testa per Benevento e Giugliano in vista del derby di sabato sera al ‘De Cristofaro’. Il Giudice Sportivo ha sanzionato con un turno di ... (anteprima24)

Squalifiche. Un turno a Rossoni. Inibizione per Michele Menga (fino al 20 marzo e 500 euro di ammenda) per condotta irriguardosa verso l’arbitro; due turni a Paponi (Fermana), uno a Petrelli e Fort ... (sport.quotidiano)

Nel dettaglio le decisioni del giudice sportivo. In Promozione ammenda di 500 euro per la Marra "perché un sostenitore rivolgeva ad un assistente dell’arbitro frase riferita alla discriminazione ... (sport.quotidiano)

