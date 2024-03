Il giornalista si lamenta | “Prendo solo 9mila euro di pensione al mese | non mi bastano…” video

(Di giovedì 14 marzo 2024) “aldi, ma non mi basta“. E‘ stata questa frase delJean-Marc Sylvestre, detta sorridendo nel corso del programma di Jordan De Luxe in onda su C8, a creare un putiferio in particolare sui social a proposito della sua. “E’ completamente disconnesso dalla realtà” gli scrivono a commento delsu X e, ancora, “vergognoso, c’è chi paga contributi tutta la vita e non arriva neanche a milleal”. “Non ha alcun rispetto per i veri pensionati del nostro Paese” e c’è chi fa notare che come, specializzato in Economia, “sia stato ben pagato per consigliare a tutti i francesi di stringere la cinghia, mentre lui…”. Il ...

Ha poco da recriminare Bianca Berlinguer . La scelta della giornalista e conduttrice tv di accettare, all’inizio della scorsa estate, l’offerta di passare a Mediaset – secondo alcuni non tanto per la ... (lanotiziagiornale)

Pensionato si lamenta: «Prendo 9.000 euro al mese ma non mi bastano». Di chi si tratta e perché ha scatenato le polemiche: Jean Marc Sylvestre, ex giornalista, in un'intervista rilasciata giovedì 7 marzo presso un'emittente televisiva francese, ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno scatenato ...ilmessaggero

Pensionato si lamenta di non riuscire a sbarcare il lunario con 9.000 euro al mese, le sue parole scatenano un mare di polemiche: Con una pensione da 9.000 euro al mese, Jean Marc Sylvestre afferma di non riuscire a far fronte ai propri bisogni, scatenando polemiche. Successivamente, si scusa per le sue dichiarazioni.baritalianews

Ancora Moggi: 'Se Sarri non era contento, perché non si è dimesso e ora si lamenta': Arrivano altre dichiarazioni dell`ex dirigente della Juventus Luciano Moggi in risposta all`allenatore della Lazio Maurizio Sarri, mandate in onda da Diretta Studio.calciomercato