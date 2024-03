Il futuro della commissione anti-Putin negli Usa è a rischio

Leggi tutta la notizia su it.insideover

(Di giovedì 14 marzo 2024) Il nomeper la sicurezza e la cooperazione in Europa, meglio conosciuta come “Helsinki Commission”, ente indipendente del governo federale degli Stati Uniti con sede a Washington, è tornato di strettissima attualità dopo l’invasione russa dell’ucraina del 24 febbraio 2022. In maniera analoga e complementare all’Usaid, da oltre 45 anni lastatunitense InsideOver.