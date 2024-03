Il film su Michael Jackson contestato da uno dei suoi accusatori | “é falso”

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 14 marzo 2024) “Incredibilmente“. Così Dan Reed, regista del doc scandalo su, Leaving Neverland, ha definito lo script del prossimobiografico dedicato al re del pop,. Il, diretto da Antoine Fuqua e interpretato da Jaafar, poggerebbe a suo parere su una sceneggiatura ipocrita. Dopo aver letto una bozza del documento, ilaker inglese si è detto amareggiato in particolare dal modo in cui vengono trattati Wade Robson e James Safechuck, i due grandidi. Come molti ricorderanno,, infatti, è stato coinvolto nel 2005 in uno scandalo sessuale per presunti abusi nei confronti di bambini. Tema al centro dell’apprezzato ...