Il Fattore K contro Salvini e Conte? L’analisi di Sisci

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 14 marzo 2024) La differenza del 7%i tra centrodestra e centrosinistra nelle recenti elezioni regionali in Abruzzo, dopo la Sardegna prova, come ha sottolineato la stampa, che non c’è una tendenza generale italiana in un senso o nell’altro. Ciò detto in entrambi i casi né vincitori né vinti hanno spiegato motivi di vittoria o sconfitta e adesso il Paese scivola verso le regionali in Basilicata in uno stato confusionale. Il risultato lucano avrà un impatto nazionale di sicuro, ma per motivi misterici, non spiegati in un quadro più generale. È quasi come si vincesse o perdesse con i numeri al lotto, per un patto tradito o meno con la dea bendata. Più praticamente vittoria o sconfitta vengono attributi alla scelta del candidato. Egli nasce da una complicata alchimia di urgenze dei partiti locali e delle direzioni di Roma. È sempre stato così, senza dubbio, ma forse in passato ciò che teneva in linea ...