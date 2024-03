Il famoso del web precipita in una scarpinata e muore | choc in Italia

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 14 marzo 2024) La tragedia si è consumata lo scorso martedì, 12 marzo 2024. Il ragazzo è caduto in un dirupo e purtroppo non ce l’ha fatta. I vigili del fuoco quando hanno recuperato il suo corpo, era ormai troppo tardi. È morto a soli 23 anni mentre si trovava in. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Kate Middleton, spuntano di nuovo voci su William e l’amante Leggi anche: Tragico frontale su una 500 d’epoca: chi c’era a bordo Ghorio di Roghudi, mortotiktoker: aveva soli 23 anni Il ragazzo è morto lo scorso martedì: mentre si trovava in compagnia di 3 amici, è scivolato in un dirupo Ghorio di Roghudi, in provincia di Reggio Calabria. I vigili del fuoco sono subito entrati in azione ma purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare. Successivamente gli stessi pompieri, vista le difficoltà nel risalire la scarpata, hanno fatto ...