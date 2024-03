Il dramma di Pablo Daniel Osvaldo | “Sono in cura psichiatrica | è difficile uscire dalle dipendenze”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 14 marzo 2024) “Sto facendo un trattamento psichiatrico, ma èuscirne, torno a cadere nelle, e mi allontano dalla gente che amo, nel passatostato un calciatore top, ero una persona completamente differente, orgogliosa e sidi sé. Questa è una persona che non riconosco”. A dirlo su Instagram, in un sfogo video, è l’ex calciatore azzurro, parlando dei suoi problemi di, soldi e salute mentale. “Racconto questo non per fare la vittima ma perché tutti comprendano il motivo delle mie decisioni sbagliate. Mi costa molto aprirmi,dalla realtà costruita nella mia testa – spiega l’ex Roma, Inter e Juventus -. È moltodistinguere quello che è reale e quello che non ...