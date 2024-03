Il dramma di Osvaldo | «Sono in trattamento psichiatrico | non voglio ricadere nelle dipendenze»

(Di giovedì 14 marzo 2024) Le parole di Pablo Daniel, ex di Roma, Juve e Inter, che racconta i suoi demoni: «Nonnella dipendenza» Pablo Daniel, ex di Roma, Juve e Inter sta attraversando un momento molto difficile della sua vita. L’ex attaccante italo-argentino in un video sulla propria pagina Instragram ha rivelato infatti di essere alle prese con unper superare le sue. Di seguito le sue parole. «Sto facendo un, ma è difficile uscirne, torno a cadere, e mi allontano dalla gente che amo, nel passatostato un calciatore top, ero una persona completamente differente, orgogliosa e sicura di sé. ...

Il dramma di Osvaldo: "Soffro di depressione, vivo chiuso in casa": Ma l'italo-argentino Pablo Daniel Osvaldo, 38 anni, ex attaccante di Inter, Juve, Roma, Fiorentina e della Nazionale azzurra, pare però che non se la stia passando molto bene. Almeno, dal punto di ...gazzetta

L'ex Roma Osvaldo distrutto: "Sento la necessità di dirlo, è l'unica maniera per guarire": L'ex attaccante della Roma Daniel Osvaldo ha raccontato il dramma personale che sta vivendo attraverso un video apparso su Instagram. L'ex calciatore di Boca Juniors e Roma, Pablo Daniel Osvaldo, sta ...areanapoli

dramma Osvaldo: "Soffro di depressione e sono dipendente da alcol e droghe: difficile uscire da questa situazione": L'ex attaccante della Nazionale, della Roma e della Juventus Osvaldo ha postato un lungo sfogo su Instagram spiegando che non sta attraversando un buon momento in Argentina: "Non so ...tuttojuve