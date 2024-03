Il dossieraggio? Quello di Berlusconi | Sigfrido Ranucci nega la realtà

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Si torna a parlare die della vicenda di Pasquale Striano, il luogotenente delle Fiamme Gialle sotto indagine per avere spiato per anni politici e vip. Il tema viene proposto sul tavolo di Otto e Mezzo, il talk di approfondimento politico di La7, condotto da Lilli Gruber. Tra gli ospiti c'è anche, conduttore della trasmissione d'inchiesta Report su Rai 2, che prova a spiegare i fatti in corso e a fare delle differenze con i casi dipiù eclatanti degli ultimi anni, citando anche il governo. Queste le parole di: “C'è stato sicuramente un abuso di accessi non autorizzati a banche dati, ne hanno beneficiato anche dei colleghi, ma da qui a parlare dice ne passa. È un'altra cosa il ...