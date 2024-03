Il creatore IA di video Sora sarà disponibile quest’anno Ma OpenAI nicchia sui filmati usati per addestrarlo

(Di giovedì 14 marzo 2024) Il 2024 è l’anno di, chea costi simili a quelli DALL-E e forse anche con l’audio. In un’intervista al Wall Street Journal la responsabile della tecnologia diè però stata vaga sui dataset....

Il 2024 è l’anno di Sora , che sarà disponibile a costi simili a quelli DALL-E e forse anche con l’audio. In un’intervista al Wall Street Journal la responsabile della tecnologia di OpenAI è però ... (dday)

Il 2024 è l’anno di Sora , che sarà disponibile a costi simili a quelli DALL-E e forse anche con l’audio. In un’intervista al Wall Street Journal la responsabile della tecnologia di OpenAI è però ... (dday)

Deepfake a sfondo sessuale: l'Ue sta facendo abbastanza per fermarli

La manipolazione di immagini e video per creare contenuti a sfondo sessuale sta per essere considerata un reato penale in tutti i Paesi dell'Unione europea. La prima direttiva sulla violenza contro le ...it.euronews

La creator Aurora Baruto e quel “ritocchino” al naso. I social la asfaltano, lei esplode su TikTok: Pioggia di critiche alla giovane influencer per un intervento chirurgico. Lei si difende parlando di insicurezze (e libertà), e gli haters ammutoliscono.libero

Den of Wolves, nuovo video: i creatori di Payday svelano i segreti del Reveal Trailer: In attesa di conoscere la data di lancio del nuovo heist game dei creatori di Payday su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, qui trovate il primo video Den of Wolves. Su EA SPORTS FC 24 Standard ...everyeye