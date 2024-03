Il cosiddetto inverno demografico è un fenomeno che sta affliggendo il nostro Paese da decenni ed è causato da diversi fattori compreso un welfare poco adeguato Alcune misure a favore della natalità | però | esistono

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 14 marzo 2024) Se, nel 1960, l’Italia poteva contava su 1 milione di nascite, nel 2022 per la prima volta dall’Unità d’Italia, i nati sono scesi sotto la soglia dei 400mila, mai così pochi. L’Italia è anziana: laè la più bassa in Europa e ilche affligge ildaha le sue motivazioni. A partire da una società dove le crisi economiche hanno lasciato il segno, dove il lavoro è sempre più precario e dove ilofferto dallo Stato è insufficiente per mettere su famiglia serenamente. Ecco tutte lein campo per incentivare le nascite: dal bonus gravidanza per le future mamme disoccupate, al bonus latte artificiale, al bonus per il nido, al sostegno per l’esenzione ticket sanitario in ...