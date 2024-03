Il corvo | un teaser infernale anticipa il logo del film e l' arrivo del trailer

(Di giovedì 14 marzo 2024) In attesa del, Lionsgate ha diffuso un brevee ildel remake del cult movie degli anni '90 con Brandon Lee. Uncupissimo el'uscita deldel remake de Il, prevista nelle prossime ore. Muscoli tesi e tatuaggi in vista, il nuovo protagonista Bill Skarsgård emerge da un liquido nero e vischioso con un urlo,ndo le atmosfere horror della nuova versione del racconto dell'amore spezzato di Eric Draven e Shelley Webster diretta da Rupert Sanders. Il video stilizzato non contiene scene del, ma rivela ilufficiale, insieme ad alcune inquadrature di due figure (Eric e Shelley, presumibilmente) che si contorcono nel sangue. Il ...

Il corvo, il trailer del reboot arriva domani! L'attesissimo annuncio in un teaser: Mancano poche ore all'uscita del primo trailer ufficiale del reboot de Il corvo: ad annunciarlo un breve teaser ...cinema.everyeye

The Crow: in arrivo domani il primo trailer del reboot del corvo!: Come annunciato da un primo brevissimo teaser, arriva domani il primo trailer di The Crow, il reboot del film Il corvo di Alex Proyas con Brandon Lee uscito al cinema 30 anni fa. Diretto da Rupert ...comingsoon