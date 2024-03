Il Commissariato Colombo incontra gli studenti lavoratori stranieri del Centro Provinciale di Istruzione “CPIA”

(Di giovedì 14 marzo 2024) Nell’ambito del Progetto “Scuole Sicure” ilC.ha tenuto un incontro con glideldi” sede “Armellini” di Largo Beato Placido Riccardi nr. 13, con la partecipazione anche deglidella sede principale “Palestro” sita nell’omonima Via. L’evento condiviso dal Dirigente delCommissario Capo della Polizia di Stato Scali dr. Vittorio, veniva organizzato, peraltro primo nel suo genere a Roma, dal Commissario Capo della Polizia di Stato COLACICCO Antonella, a cui la Dirigente scolastica si era rivolta poiché già in passato aveva usufruito degli incontri di “Scuole Sicure” conseguendo i risultati ...

Il sindaco Colombo non si ricandida: Nessun terzo mandato per l’attuale sindaco Daniele Colombo. La decisione di non presentarsi, infatti, è stata presa al termine della scorsa settimana. Non c’è ancora un nome per il nuovo candidato ma ...primacomo

Polizia, il palermitano Antonio Soluri nuovo vicario della questura di Pisa: Ha preso il posto di Rodolfo Ruperti (che è stato in passato per 6 anni e mezzo a Palermo), appena nominato questore di Vibo Valentia ...palermotoday

Lavoro, oggi a Tursi l'incontro tra sindacati e dg dell'Aeroporto per i lavoratori Piaggio Aerospace: Si è svolto questa mattina, presso l’ufficio dell’assessore al Lavoro del Comune di Genova Mario Mascia, l’incontro tra Cgil Cisl Uil confederali e di categoria e il direttore generale dell’Aeroporto ...informazione