Il centrodestra ci ricasca | ora a Bari vuole candidare un magistrato

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 14 marzo 2024) E quindi il, alla fine, ci riprova con un. E' quasi certo che il candidato delalle elezioni comunali disarà Stefano Dambruoso. Nel vertice che si è tenuto ieri a Roma i partiti della coalizione, rappresentati da Giovanni Donzelli, Maurizio Gasparri, Rossano Sasso e Lorenzo Cesa, hanno manifestato al pubblico ministero, in servizio presso la procura antimafia di Bologna, la volontà di candidarlo per l'appuntamento del giugno prossimo. Dambruoso, che è barese, ha 62 anni e un passato come deputato tra le file di Scelta civica di Mario Monti, avrebbe sciolto le riserve e si sarebbe detto disponibile: l'ufficialità dovrebbe arrivare tra stasera e non più tardi del weekend. Una dinamica che ricorda molto quanto era avvenuto a Napoli, nel 2021, quando il ...