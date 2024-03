Il caso contro Trump in Georgia perde pezzi | archiviate sei accuse

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 14 marzo 2024) Ricordate l’accusa di uno dei tanti processi mossi nell’ultimo annoDonald, quella di aver tentato di ribaltare l’esito delle elezioni presidenziali del 2020 in, che come ricorderete fu contestatissimo, in particolare intimando al segretario di Stato di “trovargli i voti mancanti”? Ebbene, ildi interferenza elettorale montato dalla procuratrice della Contea di Fulton, la militante democratica Fani Willis, che poco prima dell’incriminazione incontrava la vicepresidente Kamala Harris alla Casa Bianca, si sta sfaldando. Il giudice Scott McAfee ha infatti deciso di archiviare ben sei dei 41 capi d’imputazionel’ex presidentee 18 suoi collaboratori, accusati addirittura di organizzazione criminale – un’accusa assurda, sulla base della versione ...