Il carro del guerriero di Golasecca torna in vita dopo più di duemila anni

(Di giovedì 14 marzo 2024) Varese, 14 marzo 2024 – Apparteneva con tutta probabilità a un capovissuto durante l’età del Ferro, ovvero tra il VII e il VI secolo a.C. Ora ila due ruote che fa parte dell’eccezionale corredo della Seconda Tomba didi Sesto Calende, uno dei contesti tombali più iconici scoperto nel 1928, sarà restaurato. Tutto questo grazie al progetto interdisciplinare Back on Track, che coinvolge l’Università degli studi dell’Insubria e il Comune di Varese, con il Museo Civico Archeologico di Villa Mirabello, e vede la collaborazione del Ministero della Cultura. L’obiettivo è quello di realizzare il restauro di alcuni pezzi per proporre una nuova ricostruzione tridimensionale dell’antico manufatto in bronzo. Il progetto Il progetto Back on Track, finanziato da Fondazione Comunitaria del Varesotto all’interno del ...