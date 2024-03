Il cantante trovato morto in carcere | emerge un atroce sospetto

Leggi tutta la notizia su tvzap

È statoin cella privo di vita con una corda al collo. Ècosì il trapper Jordan Jeffrey Baby, 27 anni. Il ragazzo si è tolto la vita in. Alle spalle aveva già altri tentativi. Nel passato anche una condanna per una rapina aggravata dall'odio razziale. Sul caso di Jordan Tinti, il trapper di 27 annisuicida neldi Pavia, il Garante nazionale dei detenuti sta assumendo in queste ore informazioni dettagliate. Come dicevamo, in passato il giovane aveva già provato a togliersi la vita. Jordan Tinti aveva confidato al suo avvocato di avere subito maltrattamenti e abusi in ...