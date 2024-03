Il cane che ha mangiato 133 monete e adesso sta bene

(Di giovedì 14 marzo 2024) Poteva risultare decisamente indigesto il pasto per Charlie, un Bichon Frisè di 13 anni, che nelle scorse settimane è stato portato dai proprietari alla clinica Thameswood Vets di Swindon, in Inghilterra. L'animale aveva iniziato a sentirsi male e una volta effettuata l'ecografia i medici hanno...

massacrato a bastonate da un gruppo di adolescenti: niente da fare per il Piccione preso di mira che è morto per le gravi ferite. La notizia la dà La Nuova Sardegna. Siamo a Sassari, piazza Mercato: ... (ilfattoquotidiano)

Arezzo, 13 marzo 2024 – Da tre settimane si è smarrita Emma , un cagnolino dipiccola taglia che gira per la città ma che i padroni non riescono a prendere. Ha ancora guinzaglio e collare rossi ... (lanazione)

SPETTACOLI - "Tu vuò fa l'americano" al Teatro Trianon Viviani a Napoli venerdì 22 marzo: La nostra è una fiaba e come tutte le fiabe contempla il lieto fine. I personaggi sono umani accompagnati da un cane e un gabbiano, e raccontano le peripezie che i nostri avi fecero per dimostrare la ...napolimagazine

Ritrovata carcassa di un cane in via Prati: Questa mattina, 14 marzo, è stata ritrovata la carcassa di un cane in via Prati. L’animale è stato seppellito ... Il resto sono ancora altre ipotesi che gli utenti stanno muovendo in rete, di fronte ...ilpescara

Cani per combattere lo stress, secondo uno studio gli amici a quattro zampe contribuiscono al rilassamento: Lo studio ha dimostrato che specifiche attività in compagnia del cane possono aiutare il rilassamento, contribuendo alla stabilità emotiva, ma anche migliorare la soglia dell'attenzione e la ...ilmessaggero