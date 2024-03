Il campo lardo

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 14 marzo 2024) Un detto popolare recita così: “Del maiale non si butta via niente”. Un animale anti spreco con ogni sua componente commestibile. Il tanto evocatolargo sembra l’applicazione nella sfera politica del proverbiale aforisma di ispirazione suina. In altre parole, il Pd pur di prevalere sugli avversari agogna un cartello elettorale che inglobi di tutto senza trascurare il coinvolgimento di quelle vocazioni ideologiche incompatibili sia con la collocazione atlantica del Paese sia con gli anticorpi liberali tesi al rilancio economico del nostro tessuto produttivo. Il risultato della Sardegna aveva galvanizzato i fautori del disegno estensivo della miscellanea alleanza, ma l’esito abruzzese con la vittoria del centrodestra ha confermato il carattere velleitario del progetto di Elly Schlein. La replica differita dell’Unione (la coalizione guidata dal federatore esterno ...