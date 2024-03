(Di giovedì 14 marzo 2024) Venezia, 14 mar. (askanews) – Una mostra di arte contemporanea che è anche un dispositivo filosofico sul presente e uno spazio di possibilità sospeso tra il passato e il futuro. Entrare nell’esposizione “Liminal” che Punta della Dogana a Venezia dedica aè un’esperienza che si gioca tutta sulla linea di un confine: tra la luce e il, tra il passato e il futuro, trae ciò che non lo è. Mostra complessa, avvolgente, coraggiosa, è un viaggiol’ignoto di noi stessi,che un poderoso manifesto sulle potenzialità del contemporaneo quando si libera di tutte le logiche restrittive. Anne Stenne ha concepito la mostra insieme ae l’ha curata: “Il significato del titolo – ha detto ad askanews – sta in questo passaggio tra due ...

Il buio di Pierre Huyghe: oltre l’umano, dentro la meraviglia: Venezia, 14 mar. (askanews) – Una mostra di arte contemporanea che è anche un dispositivo filosofico sul presente e uno spazio di possibilità sospeso tra il passato e il futuro. Entrare nell’esposizio ...ildenaro

"Gli occhi di Monna Lisa", il libro venduto in 60 Paesi: le 52 opere d'arte da ammirare (almeno) una volta nella vita: Regalare bellezza è amore. Se poi quella bellezza è declinata in un’opera d’arte allora diventa cura. Dal buio alla luce in un percorso condiviso, vissuto mano nella ...ilmessaggero