Il bagno di realtà dell’Inter | cosa ci dice l’addio alla Champions anche del calcio italiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) L’Inter si è risvegliata dal sogno di essere una delle squadre più forti d’Europa. Lo svarione di Pavard, l’occasione sprecata da Thuram, il rigore sbagliato da Sz e quello sparato in tribuna da Lautaro, perseguiteranno a lungo i nerazzurri. I vicecampioni in carica in Europa, già virtualmente scudettati in Italia, si ritrovano fuori dagli ottavi come una squadretta qualsiasi. Ci eravamo un po’ tutti illusi che una squadra che sta letteralmente dominando la Serie A potesse farloin Europa. Sbagliato. Il primo vero impatto con laha ricordato ai nerazzurri e a tutto il, di cui oggi l’Inter è l’unico prodotto esportabile ad alti livelli, quanto sia diversa la storia in campo internazionale. Ma in fondo le avvisaglie ...