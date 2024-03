Il 14 marzo è il Pi Greco Day | la Giornata Internazionale della Matematica | ecco la storia

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 14 marzo 2024) Torna la festa per gli appassionati di. Oggi è il PiDay, ladedicata alla celebre costanteche indica il rapporto tra la circonferenza e il suo diametro. Il Piviene festeggiato il 14, data che ricorda le prime cifre dello sviluppo decimale di questo numero, 3.14. La data scelta, il primo Piday, risale al 1988 e fu voluta dal fisico statunitense Larry Show che organizzò l’Exploratorium di San Francisco. Non è una data casuale: in base alla convenzione anglosassone il mese viene anteposto al giorno e la data si scrive 3.14 proprio come il valore del Pi. Organizzato dall’Unione, ogni anno viene ...