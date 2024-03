Il 110% entra nel conto delle case green | l’Italia parte in vantaggio sulla corsa agli immobili a emissione zero

(Di giovedì 14 marzo 2024) I numeri parlano di un impiego di risorse massiccio: sono stati ristrutturati più di 480mila edifici sui circa 5 milioni più energivori sui quali sarebbe prioritario intervenire in base alla Epbd

Nella corsa che dovrà portare l’Europa nel 2050 verso un parco di immobili residenziali a emissioni zero , l’Italia partirà qualche metro avanti agli altri. Il testo della direttiva case green ,... (ilsole24ore)

EICMA festeggia i suoi 110 anni con l'EICMA Riding Fest

EICMA da appuntamento a tutti gli appassionati a Misano per un evento in masima parte gratuito, con demo ride su strada, pista e off-road, oltre a experience per i più giovani, intrattenimento, spetta ...moto

Superbonus 110%: raggiunti i 114 miliardi tra le preoccupazioni del Governo: L'aumento dei costi del Superbonus supera i 114 miliardi, con rischi legati alla riqualificazione energetica imposta dalla UE. Un'onerosa sfida che richiede un investimento stimato fino a 270 miliardi ...edilizia

Il 110% entra nel conto delle case green: ecco perché l’Italia parte in vantaggio sulla direttiva Ue: L’obiettivo di una maggiore diffusione di case green in tutta Europa entro il 2050, sembra più raggiungibile per l’Italia grazie al testo della direttiva, votato martedì dal Parlamento europeo e attes ...informazione